इमरान खान की अगली फिल्म की तारीख (तस्वीर: एक्स)

भूमि पेडनेकर के साथ शानदार वापसी करेंगे इमरान खान, साल के अंत में होगा धमाका

लेखन सयाली 04:34 pm Oct 10, 202604:34 pm

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान खान सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद अब एक शानदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी नई फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' 2026 की शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में रहने वाली हैं। हालांकि, अभिनेता ने खुलासा किया है कि ये फिल्म अब दिसंबर में क्रिसमस के आसपास रिलीज हो सकती है। इमरान की इस फिल्म का उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।