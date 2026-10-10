दिलजीत दोसांझ से पंजाबी प्रमोशन काउंसिल की अपील (तस्वीर: एक्स)

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली शो पर बड़ा अपडेट, पंजाबी प्रमोशन काउंसिल ने की ये खास अपील

लेखन सयाली 04:22 pm Oct 10, 202604:22 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के प्रशंसक बेसब्री से उनके 'ऑरा इंडिया टूर' का इंतजार कर रहे हैं। ये एक भव्य टूर होने वाला है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच पंजाबी प्रमोशन काउंसिल ने गायक और उनकी टीम से 1 नवंबर को होने वाले उनके दिल्ली कॉन्सर्ट की तारीख बदलने की अपील की है। आइए जानते हैं कि इस अनुरोध के पीछे का कारण क्या है।