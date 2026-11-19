ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की मंजूरी के बिना रूस से कोई समझौता नहीं
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वे यूक्रेन की मंजूरी के बिना कोई समझौता नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई डील करेंगे, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब दिया।
उन्होंने यह बात शेनझेन में हुए एशिया-पैसिफिक शिखर सम्मेलन के दौरान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि हाल ही में उनकी बातचीत यूक्रेन के अधिकारियों से हुई है या नहीं।
कीव और दूसरे यूरोपीय देशों में इस बात की चिंता है कि ट्रंप और पुतिन मिलकर यूक्रेन को मजबूर करने वाला कोई समझौता कर सकते हैं।
ट्रंप का यह बयान खास तौर पर कीव में चल रही इन्हीं चिंताओं को कम करने के लिए है।
ट्रंप पुतिन और शी जिनपिंग से मिलेंगे
ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठकों की तैयारी कर रहे हैं।
पिछले साल अलास्का में पुतिन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही थी, उसके बाद यह पहली बार है जब वे उनसे मिलेंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध को लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं।
ट्रंप इस युद्ध में संघर्षविराम के लिए जोर लगाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि NATO से जुड़ी किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ट्रंप उन्हें मजबूत सुरक्षा गारंटी दें।
इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का कहना है कि इन अहम बैठकों के नतीजों के बारे में अमेरिकी दूत अपने सहयोगियों को लगातार जानकारी देते रहेंगे।