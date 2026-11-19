अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वे यूक्रेन की मंजूरी के बिना कोई समझौता नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई डील करेंगे, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब दिया।

उन्होंने यह बात शेनझेन में हुए एशिया-पैसिफिक शिखर सम्मेलन के दौरान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि हाल ही में उनकी बातचीत यूक्रेन के अधिकारियों से हुई है या नहीं।

कीव और दूसरे यूरोपीय देशों में इस बात की चिंता है कि ट्रंप और पुतिन मिलकर यूक्रेन को मजबूर करने वाला कोई समझौता कर सकते हैं।

ट्रंप का यह बयान खास तौर पर कीव में चल रही इन्हीं चिंताओं को कम करने के लिए है।