डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन और जेलेंस्की को मिलाएंगे
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए एक साथ ला सकते हैं।
उन्होंने यह सुझाव टेक्सास से लौटने के बाद दिया, जहां उन्होंने मध्यावधि चुनाव की दो कैंपेन रैलियां की थीं। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनके बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष का आखिरकार अंत हो जाएगा।
उन्होंने कोई तारीख या खास जानकारी नहीं दी है। ट्रंप ने बस इतना कहा कि इस समस्या का समाधान एक मुलाकात के साथ या उसके बिना भी निकल सकता है।
यूक्रेन को लेकर ट्रंप पर दबाव बढ़ा
व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ही, ट्रंप पर रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करने के अपने वादे को पूरा करने का दबाव है।
लेकिन जैसे-जैसे लड़ाई खिंचती जा रही है और ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं (कुछ हद तक ईरान के संघर्ष के कारण), देश में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है।
मतदाता बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं, ऐसे में इस प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को अगले चुनाव से पहले वैश्विक तनाव और घरेलू मुश्किलों, दोनों से निपटने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।