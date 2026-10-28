डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन और जेलेंस्की को मिलाएंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए एक साथ ला सकते हैं।

उन्होंने यह सुझाव टेक्सास से लौटने के बाद दिया, जहां उन्होंने मध्यावधि चुनाव की दो कैंपेन रैलियां की थीं। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनके बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष का आखिरकार अंत हो जाएगा।

उन्होंने कोई तारीख या खास जानकारी नहीं दी है। ट्रंप ने बस इतना कहा कि इस समस्या का समाधान एक मुलाकात के साथ या उसके बिना भी निकल सकता है।