कलात के खान के बेटे बलूच राजकुमार का 3 बंदूकधारियों के साथ अपहरण कर लिया गया है

पाकिस्तान: कलात के खान के बेटे बलूच राजकुमार का 3 बंदूकधारियों के साथ अपहरण

लेखन भारत शर्मा 12:36 pm Oct 28, 202612:36 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कलात के खान सुलेमान खान दाऊद के बेटे राजकुमार मुहम्मद खान अहमदजई का उनके 3 सुरक्षाकर्मियों (बंदूकधारियों) के साथ अपहरण कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को इस सनसनीखेज वारदात की पुष्टि की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और स्थानीय लोग भी राजकुमार अहमदजई की तलाश में जुट गए हैं।