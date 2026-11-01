मोजतबा खामेनेई बोले- हर खतरे का 'तत्काल' जवाब देंगे; ट्रंप ने दी '10 मिनट' की चेतावनी

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमने उनके परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर दिया है। हमें अभी भी एक या 2 ठिकानों को नष्ट करना बाकी है, लेकिन हम इसे 10 मिनट में कर सकते हैं। आप शायद पिकैक्स माउंटेन को देख सकते हैं, और आपको उसका ध्यान रखना होगा। हम यह सब बहुत जल्दी कर सकते हैं।"

ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका इसी हफ्ते ईरान पर हमला करेगा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया।