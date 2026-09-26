ट्रंप ने ईरान का शांति प्रस्ताव ठुकराया, मध्यावधि चुनाव के बाद कर सकते हैं बमबारी- रिपोर्ट

प्रस्ताव के अनुसार, दोनों पक्षों द्वारा समझौते को स्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो जाएगा। इसमें लेबनान भी शामिल है।

इसके अलावा अमेरिका ईरान की 12 अरब डॉलर की फ्रीज की हुई संपत्ति को जारी करेगा, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करेगा।

7वें दिन ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा। इसके बाद परमाणु वार्ता पर चरणबद्ध तरीके से बातचीत शुरू होगी।