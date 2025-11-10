BBC प्रमुख ने डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के भाषण के संपादन में गलती के लिए माफी मांगी

बयान

शाह ने क्या कहा?

शाह ने सोमवार को बयान में कहा, "उस विचार-विमर्श का निष्कर्ष यह है कि हम स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से भाषण को संपादित किया गया, उससे ऐसा लगता है कि यह सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान था। BBC इस निर्णय की त्रुटि के लिए माफी मांगना चाहेगा।" उन्होंने कहा कि संपादकीय दिशानिर्देश एवं मानक समिति (EGSC) यह स्वीकार करती है कि कभी-कभी BBC गलतियां कर देता है या रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।