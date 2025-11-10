BBC प्रमुख ने डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के भाषण के संपादन में गलती के लिए माफी मांगी
क्या है खबर?
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के प्रमुख समीर शाह ने एक डॉक्यूमेंट्री में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को संपादित करने में हुई गलती के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि 2024 में ट्रंप डॉक्यूमेंट्री का संपादन "निर्णय की त्रुटि" थी। शाह ने यह बयान BBC महानिदेशक टिम डेवी और न्यूज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेबोरा टर्नेस के इस्तीफे के बाद सामने आया है।
बयान
शाह ने क्या कहा?
शाह ने सोमवार को बयान में कहा, "उस विचार-विमर्श का निष्कर्ष यह है कि हम स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से भाषण को संपादित किया गया, उससे ऐसा लगता है कि यह सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई का आह्वान था। BBC इस निर्णय की त्रुटि के लिए माफी मांगना चाहेगा।" उन्होंने कहा कि संपादकीय दिशानिर्देश एवं मानक समिति (EGSC) यह स्वीकार करती है कि कभी-कभी BBC गलतियां कर देता है या रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।
विवाद
विवाद क्या है?
यह विवाद पिछले सप्ताह द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के बाद उत्पन्न हुआ। इसमें कहा गया था कि माइकल प्रेस्कॉट द्वारा एक रिपोर्ट में BBC की निष्पक्षता पर चिंताएं उठाई गई थीं, जो जून तक BBC की संपादकीय मानक समिति के एक स्वतंत्र बाह्य सलाहकार थे। प्रेस्कॉट का दावा है कि अमेरिकी चुनाव से एक सप्ताह पहले BBC द्वारा प्रसारित 'ट्रंप: ए सेकंड चांस?' डॉक्यूमेंट्री में एक भाग में ट्रंप के भाषण से छेड़छाड़ की गई थी।