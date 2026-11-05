ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव में हार के बाद अपने खिलाफ महाभियोग की संभावना को खारिज किया

ट्रंप ने अपने काम का बचाव करते हुए दावा किया कि अमेरिका "अपने इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अब ज्यादा सफल है।"

उन्होंने कहा, "मैं शायद डेमोक्रेट्स के साथ मिल-जुलकर रहूंगा, जब तक कि वे नुकसान पहुंचाना न चाहें, लेकिन मेरे पास वीटो की पावर है।"

ट्रंप ने यह बात तब कही जब चुनावों में डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

उन्होंने रिपब्लिकन राज्यों में भी सीटें जीती हैं।