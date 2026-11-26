ट्रंप के नए टैरिफ का अमेरिका में भी विरोध, भड़के डेमोक्रेट्स
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) सहित 14 देशों से आने वाले लगभग सभी सामानों पर 25 प्रतिशत तक का नया टैरिफ लगाना चाहते हैं।
ट्रंप का कहना है कि वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि विदेशों में हो रहे ज्यादा उत्पादन (स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी) को रोका जा सके। हालांकि, डेमोक्रेट इस बात से सहमत नहीं हैं।
उनका मानना है कि यह ट्रंप की एक और विवादित व्यापारिक चाल है। इस प्रस्ताव पर 25 जनवरी, 2027 को सार्वजनिक सुनवाई होनी है।
डेमोक्रेट्स ने साफ कहा है कि अगर वे जनवरी में कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करते हैं, तो वे इस योजना को लागू नहीं होने देंगे।
डेमोक्रेट्स ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग की अपील की
प्रमुख डेमोक्रेट नेताओं में से एक सीनेटर रॉन वायडेन ने इन टैरिफ को "गैरकानूनी वैश्विक टैरिफ" बताया है। वहीं, सीनेटर चक शूमर का कहना है कि इन टैरिफ से अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब होंगे।
प्रतिनिधि डॉन बेयर और सुज़ैन डेलबेने का तर्क है कि यह फैसला एकतरफा है, जबकि प्रतिनिधि ग्रेस मेंग ने एशियाई-अमेरिकियों के स्वामित्व वाले कारोबारों पर इसके असर को उजागर किया।
इन नेताओं की मांग है कि व्यापार से जुड़े मामलों में अकेले कदम उठाने के बजाय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर काम करना चाहिए।