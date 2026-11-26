अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) सहित 14 देशों से आने वाले लगभग सभी सामानों पर 25 प्रतिशत तक का नया टैरिफ लगाना चाहते हैं।

ट्रंप का कहना है कि वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि विदेशों में हो रहे ज्यादा उत्पादन (स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी) को रोका जा सके। हालांकि, डेमोक्रेट इस बात से सहमत नहीं हैं।

उनका मानना है कि यह ट्रंप की एक और विवादित व्यापारिक चाल है। इस प्रस्ताव पर 25 जनवरी, 2027 को सार्वजनिक सुनवाई होनी है।

डेमोक्रेट्स ने साफ कहा है कि अगर वे जनवरी में कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करते हैं, तो वे इस योजना को लागू नहीं होने देंगे।