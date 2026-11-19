चीन-रूस शिखर सम्मेलन पर अमेरिकी सांसदों का हंगामा, यूक्रेन पर भी सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सांसदों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, वे चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ शेनझेन में एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
आलोचक अक्सर इन दोनों नेताओं को 'तानाशाह' बताते हैं। सीनेटर मैजी हिरोनो जैसी कुछ सांसदों को इस बात की चिंता है कि ट्रंप ने सम्मेलन में क्या कहा होगा।
वहीं, सीनेटर टिम केन समेत दूसरे सांसद इस बात से नाराज हैं कि यूक्रेन के मसले पर बात तो हुई, लेकिन यूक्रेन को इसमें शामिल ही नहीं किया गया।
ट्रंप के APEC रवैये पर सांसदों में मतभेद
इस शिखर सम्मेलन को लेकर सभी सांसदों की राय एक जैसी नहीं है। सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर का मानना है कि ट्रंप का शी और पुतिन पर अधिक ध्यान देना, उनकी प्राथमिकताओं में गड़बड़ी दिखाता है।
वहीं, रिपब्लिकन रिक स्कॉट ट्रंप की नतीजे हासिल करने की क्षमता को लेकर अधिक उम्मीद से भरे हैं। सीनेटर जॉन कर्टिस का कहना है कि अब अमेरिका को साफ कर देना चाहिए कि उसके असली दोस्त कौन हैं।
इन सबके बीच, एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन में ट्रंप के सीधे तरीके ने देश में जरूर एक नई बहस छेड़ दी है।