अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सांसदों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, वे चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ शेनझेन में एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

आलोचक अक्सर इन दोनों नेताओं को 'तानाशाह' बताते हैं। सीनेटर मैजी हिरोनो जैसी कुछ सांसदों को इस बात की चिंता है कि ट्रंप ने सम्मेलन में क्या कहा होगा।

वहीं, सीनेटर टिम केन समेत दूसरे सांसद इस बात से नाराज हैं कि यूक्रेन के मसले पर बात तो हुई, लेकिन यूक्रेन को इसमें शामिल ही नहीं किया गया।