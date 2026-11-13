ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को फोन किया (फाइल तस्वीर)

ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को फोन किया, जानिए क्या कहा

लेखन गजेंद्र 11:03 am Nov 13, 202611:03 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग को फोन किया और उनसे अपनी नौकरी में पोजीशन बनाए रखने के लिए लड़ने को कहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुलासा तब किया, जब एक दिन पहले ही हुआंग ने एनवीडिया के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने हुआंग से बुधवार को बात की थी। तब तक हुआंग ने इस्तीफा नहीं दिया था।