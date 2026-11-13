ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को फोन किया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग को फोन किया और उनसे अपनी नौकरी में पोजीशन बनाए रखने के लिए लड़ने को कहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुलासा तब किया, जब एक दिन पहले ही हुआंग ने एनवीडिया के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने हुआंग से बुधवार को बात की थी। तब तक हुआंग ने इस्तीफा नहीं दिया था।
बातचीत
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने बुधवार को हुआंग को फोन किया था और स्थिति को दुखद बताया था।
ट्रंप ने कहा, "मैंने कल उनसे बात की। वह नरक से गुजर रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा अपनी पत्नी और परिवार के बारे में लग रहा है...उन्होंने मुझे यही बताया।"
ट्रंप ने आगे कहा कि अगर वह महिला जासूस थी, तो हुआंग को पद छोड़ देना चाहिए। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है।
संबंध
ट्रंप और हुआंग के बीच करीबी रिश्ता
हुआंग और ट्रंप के बीच करीबी रिश्ता बना हुआ है, क्योंकि AI बूम ने एनवीडिया के हाई-पावर चिप्स की जरूरत को बहुत बढ़ाया है।
पिछले साल के आखिर में, ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया और एनवीडिया को अपने H200 चिप्स चीन को बेचने की इजाजत दे दी, जो कंपनी के लिए बड़ी जीत थी।
ट्रंप को कई बार बताया गया था कि हुआंग संदिग्ध जासूस के करीबी हैं, लेकिन फिर भी चिप्स चीन को बेचने की इजाजत दे दी।
विवाद
विवाद के बीच कल दिया इस्तीफा
हुआंग पर 2 कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनमें पहला सिंगापुर की कारोबारी एलिस हुआंग और दूसरा एनवीडिया की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल से संबंध का है।
एलिस पर चीनी खुफिया सेवाओं से संबंध होने का संदेह था। हुआंग ने एलिस के साथ संबंध की बात स्वीकार करते हुए पत्नी से माफी मांगी थी।
इस बीच हुआंग ने एनवीडिया से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस, अंतरिम CEO हैं।