अमेरिका ने ISIS के नेता अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है

अमेरिका ने ISIS के दूसरे सबसे बड़े नेता अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया

लेखन आबिद खान 09:43 am May 16, 202609:43 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ISIS के दूसरे सबसे बड़े नेता अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेना ने संयुक्त अभियान में ये सफलता पाई। ट्रंप ने कहा, 'आज रात मेरे निर्देश पर बहादुर अमेरिकी और नाइजीरिया की सशस्त्र सेनाओं ने दुनिया के सबसे सक्रिय आतंकवादी को खत्म करने के लिए बहुत ही बारीकी से नियोजित और बेहद जटिल मिशन को पूरी तरह से सफल बनाया।"