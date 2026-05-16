अमेरिका ने ISIS के दूसरे सबसे बड़े नेता अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया
क्या है खबर?
अमेरिका ने ISIS के दूसरे सबसे बड़े नेता अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेना ने संयुक्त अभियान में ये सफलता पाई। ट्रंप ने कहा, 'आज रात मेरे निर्देश पर बहादुर अमेरिकी और नाइजीरिया की सशस्त्र सेनाओं ने दुनिया के सबसे सक्रिय आतंकवादी को खत्म करने के लिए बहुत ही बारीकी से नियोजित और बेहद जटिल मिशन को पूरी तरह से सफल बनाया।"
बयान
ट्रंप ने कहा- अब अल-मिनुकी लोगों को आतंकित नहीं करेगा
ट्रंप ने कहा, 'अल-मिनुकी को लगा था कि वह अफ्रीका में छिप सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हमारे पास ऐसे सूत्र थे जो हमें लगातार यह जानकारी दे रहे थे कि वह क्या कर रहा है। अब वह न तो अफ्रीका के लोगों को आतंकित करेगा, और न अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले अभियानों की योजना बनाने में मदद करेगा। इस ऑपरेशन में हमारे साथ साझेदारी के लिए हम नाइजीरिया की सरकार का धन्यवाद करते हैं।'
परिचय
कौन था अल-मिनुकी?
अल-मिनुकी को अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मिनुकी के नाम से भी जाना जाता था। वो ISIS में वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर का नेता था। अल-मिनुकी मुख्य रूप से अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सक्रिय था। वह इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) के वरिष्ठ कमांडर के रूप में कार्यरत था और ISIS के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोविंसेस (GDP) के लेक चाड डिवीजन के संचालन का निर्देशन करता था।