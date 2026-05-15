फिल्म 'आखिरी सवाल' को रिलीज के बीच झटका

'आखिरी सवाल' की रिलीज के बीच निर्माताओं को झटका, इन देशों में नहीं मिला प्रवेश

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am May 15, 202611:24 am

क्या है खबर?

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' शुरुआत से विवादों में घिरी हुई है। पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी न मिलने के कारण इसे देरी का सामना करना पड़ा। अब जब फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है तो एक नई मुसीबत ने निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ा दीं। दरअसल, रिलीज के बीच दत्त की फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसे खाड़ी देशों में प्रवेश नहीं मिल सका।