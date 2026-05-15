माधुरी दीक्षित-तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी आई

टीजर

जानिए कैसा है 'मां बहन' का टीजर

टीजर 46 सेकंड लंबा है, जिसकी शुरुआत माधुरी और तृप्ति से होती है। दोनों मिलकर एक लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश करती हैं, जिसमें उनकी मदद धर्णा दुर्गा कर रही हैं। दरअसल, फिल्म में तृप्ति और धर्णा ने माधुरी की बेटियों का किरदार निभाया है। रवि किशन भी इसका हिस्सा हैं। कहानी इन्हीं चारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक अनचाहे अपराध का ट्विस्ट शामिल है। फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।