ट्रंप और मार्को रुबियो आर्थर बंदरगाह का दौरा करेंगे, मध्यावधि चुनाव में वेनेजुएला के तेल टैंकर से उठाएंगे फायदा

अमेरिका में चल रहे मध्यावधि चुनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश सचिव मार्को रुबियो मंगलवार को टेक्सास के पोर्ट आर्थर का दौरा करेंगे।

इस दौरान वे एक वेनेजुएला के तेल टैंकर पर सबका ध्यान खींचेंगे, जो स्थानीय रिफाइनरियों तक पहुंचने वाला है। यहां वेनेजुएला का कच्चा तेल स्थानीय रिफाइनरियों में प्रोसेसिंग के लिए लाया गया है।

यह यात्रा ट्रंप के मध्यावधि चुनाव अभियान का एक हिस्सा है और इसमें मार्को रुबियो पहली बार उनके साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा के जरिए चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।