ट्रंप और मार्को रुबियो आर्थर बंदरगाह का दौरा करेंगे, मध्यावधि चुनाव में वेनेजुएला के तेल टैंकर से उठाएंगे फायदा
अमेरिका में चल रहे मध्यावधि चुनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश सचिव मार्को रुबियो मंगलवार को टेक्सास के पोर्ट आर्थर का दौरा करेंगे।
इस दौरान वे एक वेनेजुएला के तेल टैंकर पर सबका ध्यान खींचेंगे, जो स्थानीय रिफाइनरियों तक पहुंचने वाला है। यहां वेनेजुएला का कच्चा तेल स्थानीय रिफाइनरियों में प्रोसेसिंग के लिए लाया गया है।
यह यात्रा ट्रंप के मध्यावधि चुनाव अभियान का एक हिस्सा है और इसमें मार्को रुबियो पहली बार उनके साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस यात्रा के जरिए चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
ट्रंप केन पैक्सटन को बढ़ावा देने के लिए करेंगे जनसभाएं
टेक्सास प्रवास के दौरान, ट्रंप कॉर्पस क्रिस्टी और लुबॉक में भी जनसभाएं करेंगे। इन जनसभाओं का उद्देश्य सीनेट उम्मीदवार केन पैक्सटन को डेमोक्रेट जेम्स तालारिको के मुकाबले में बढ़ावा देना है।
मार्को रुबियो हाल के दिनों में कम ही सार्वजनिक तौर पर दिख रहे थे। इसके बावजूद, इस दौरे पर उनकी मौजूदगी यह बताती है कि वे अभी भी ट्रंप की रणनीति का समर्थन कर रहे हैं।
बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी महत्वपूर्ण चुनावी जीतों में अपनी बढ़त बरकरार रखने का प्रयास कर रही है।