सुरेश रैना ने तिलक वर्मा की युवराज और धोनी से की तुलना, दिया अहम बयान

रैना ने कहा, "नितीश रेड्डी भी अलग और सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो देखना सुखद है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय टीम में भुवनेश्वर कुमार को वापसी करते हुए देखना भी काफी अच्छा लगा।"

उन्होंने कहा, "श्रेयस अय्यर ने बहुत शानदार काम किया है। इस प्रारूप में जिस तरह से कप्तानी को संभाला जा रहा है, मैंने कई वर्षों के बाद किसी कप्तान में इस तरह का दृष्टिकोण देखा है। वे अपनी एक अलग विरासत बना रहे हैं।"