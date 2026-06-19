मोजतबा के बयान पर ट्रंप बोले- ईरान मजबूरी में मिला था, उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा

बयान

युद्ध ने ईरान को कमजोर दिया- ट्रंप

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'युद्ध ने ईरान को कमजोर कर दिया! अब उनके पास वायुसेना-नौसेना, एंटी-एयरक्राफ्ट उपकरण, रडार और कोई चीज नहीं है। फिर भी डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ईरान 4 महीने पहले के मुकाबले बेहतर है। कुछ लोग कितने बेवकूफ हो सकते हैं?' ट्रंप ने दूसरे पोस्ट में लिखा, 'हम मजबूरी में नहीं, ईरान मिला था। उनका खेल खत्म हो चुका है। हम 60 दिन का समय पूरा करेंगे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं।'