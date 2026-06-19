मोजतबा ने ईरान-अमेरिका समझौते पर कहा- बेताब थे ट्रंप, ईरानी अधिकारों के आश्वासन पर दी मंजूरी

समझौते

14 सूत्रीय समझौते की शर्तें सामने आईं

अमेरिका-ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय शर्त सार्वजनिक हो गई है। उसे पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस ने फिर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी जारी किया था। इसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना, ईरान से प्रतिबंध हटाना, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की मंजूरी न देना और उसे पुनर्निर्माण के लिए 28 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देना शामिल है। समझौते में 60 दिनों की बातचीत की अवधि तय की गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी।