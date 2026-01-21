ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को प्रमुख जीत बताया

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम को प्रमुख जीत बताया, कहा- वे परमाणु हमला कर देते

लेखन गजेंद्र 09:31 am Jan 21, 202609:31 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है और वह उनकी सबसे प्रमुख जीत है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान युद्ध न रोका जाता तो वे एक-दूसरे पर परमाणु हमला करने वाले थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में अमेरिका ने 8 युद्ध रुकवाएं हैं, जिनमें कुछ लड़ाईयां कभी खत्म नहीं हो सकती थीं।