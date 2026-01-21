ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम को प्रमुख जीत बताया, कहा- वे परमाणु हमला कर देते
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है और वह उनकी सबसे प्रमुख जीत है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान युद्ध न रोका जाता तो वे एक-दूसरे पर परमाणु हमला करने वाले थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में अमेरिका ने 8 युद्ध रुकवाएं हैं, जिनमें कुछ लड़ाईयां कभी खत्म नहीं हो सकती थीं।
दावा
युद्ध में गिराए गए 8 लड़ाकू विमान- ट्रंप
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा, "मैंने 10 महीनों में 8 ऐसे युद्ध खत्म किए, जो कभी खत्म नहीं हो सकती थीं...पाकिस्तान और भारत। वे सचमुच एक-दूसरे से लड़ रहे थे। 8 विमानों को मार गिराया गया। मेरे विचार में वे परमाणु हमला करने वाले थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई, या शायद इससे भी कहीं अधिक।"
इनकार
भारत ने हमेशा ट्रंप के दावे को ठुकराया
ट्रंप पिछले साल मई में युद्धविराम के बाद से लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ की धमकियां देकर भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, जबकि भारत ने हमेशा इसका खंडन किया है। इस पर भारत करता है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में नुकसान के बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक (DGMO) ने 10 मई को अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर युद्ध रुकवाने का अनुरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने युद्धविराम पर सहमति जताई।