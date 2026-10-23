डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तीसरी बार चुनाव लड़ने की बात कही

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- मेरे साथ चुनाव में धोखा हुआ, मुझे तीसरी बार लड़ने का हक

लेखन गजेंद्र 12:26 pm Oct 23, 202612:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन में साफ मनाही के बावजूद ट्रंप कई बार यह ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को आयोवा के सियॉक्स सिटी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ चुनाव में धोखा हुआ था, ऐसे में उन्हें तीसरी बार चुनाव लड़ने का हक है। हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी संविधान उनको यह अधिकार नहीं देता है।