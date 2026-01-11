LeT के शीर्ष आतंकवादी ने पाकिस्तानी सेना से संबंधों को स्वीकारा, कहा- किया जाता है आमंत्रित
क्या है खबर?
आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के वरिष्ठ नेता सैफुल्लाह कसूरी ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की सेना के साथ घनिष्ठ संबंधों को स्वीकार किया है। कसूरी ने पाकिस्तान के एक स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से ये बातें कहीं। अब सामने आए एक वीडियो में कसूरी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी सेना से विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने और उनके सैनिकों के अंतिम संस्कार में नमाज पढ़ाने के लिए अक्सर आमंत्रित किया जाता है।
विरोधाभास
पाकिस्तान के दावों के विपरीत है कसूरी का बयान
कसूरी के बयान पाकिस्तान के उन वैश्विक दावों के विपरीत हैं जिनमें वह अपने देश में आतंकवाद से निपटने के प्रयासों की बात करता है। ये बयान पाकिस्तान की सेना और प्रतिबंधित संगठनों के बीच सांठगांठ और उनके गहरे संबंधों को लेकर भारत के दावे को उजागर करते हैं। LeT उपप्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले सहित आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के कारण भारत उनसे डरता है।
आलोचना
कसूरी ने की भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' की आलोचना
कसूरी ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और PoK में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाने वाले भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर भारत ने बड़ी गलती की। बता दें कि यह ऑपरेशन और इसके परिणामस्वरूप हुआ संघर्ष 4 दिनों तक चला, जिसमें सीमा पार से तीव्र ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। उसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर एक समझौता हो गया।