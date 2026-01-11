LeT के शीर्ष आतंकवादी ने पाकिस्तानी सेना से संबंधों को स्वीकारा, कहा- किया जाता है आमंत्रित

आलोचना

कसूरी ने की भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' की आलोचना

कसूरी ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और PoK में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाने वाले भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर भारत ने बड़ी गलती की। बता दें कि यह ऑपरेशन और इसके परिणामस्वरूप हुआ संघर्ष 4 दिनों तक चला, जिसमें सीमा पार से तीव्र ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। उसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर एक समझौता हो गया।