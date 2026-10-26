स्पेन में सरकारी पेंशन सुविधा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे, चुनाव में बड़ा मुद्दा

इस विरोध प्रदर्शन ने स्पेन की सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी और विपक्षी पॉपुलर पार्टी (PP) के बीच बढ़ती दरार को सामने ला दिया।

प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पीपी पर आरोप लगाया कि वह उस नियम को खतरा पहुंचा रही है, जिसके तहत पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाता है।

इस नीति को बहुत से लोग बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी ओर, PP के नेता अल्बर्टो नुनेज फीजू ने यह वादा किया कि अगर उनकी पार्टी नवंबर में होने वाले चुनाव जीतती है, तो वे स्पेन के 68 लाख सरकारी पेंशन पाने वालों के लिए पेंशन को महंगाई से जोड़े रखेंगे।