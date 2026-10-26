उदित नारायण-कुमार सानू 21 साल बाद फिर साथ आए, सनी देओल की फिल्म में मचाएंगे धमाल

करीब 21 साल बाद उदित और सानू 'सुनियो जरा' गाने के लिए फिर साथ आए हैं। उनका यह साथ आना इसलिए भी खास है, क्योंकि करीब 24 साल बाद दोनों सनी के साथ किसी फिल्म में काम कर रहे हैं।

इससे पहले उदित और सानू ने सनी की 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'कर्ज: द बर्डन ऑफ ट्रुथ' के लिए गाना गाया था।

बता दें सनी की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी।