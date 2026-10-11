रूसी हमले के बाद स्वदेश लौटे 3 भारतीय नाविक, दूतावास ने पहुंचाया घर

काला सागर में एक रूसी ड्रोन हमले का शिकार हुए 3 भारतीय नाविक साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सोमवार को हुए इस हमले के समय उनका जहाज यूक्रेन से इटली मक्का ले जा रहा था। दुख की बात यह है कि इस हमले में चालक दल के 2 सदस्य अपनी जान गंवा बैठे, जबकि कई दूसरे लोग घायल हुए। भारतीय नाविकों में से एक को मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ी, लेकिन अब वह बिल्कुल सुरक्षित है।