रूसी हमले के बाद स्वदेश लौटे 3 भारतीय नाविक, दूतावास ने पहुंचाया घर
काला सागर में एक रूसी ड्रोन हमले का शिकार हुए 3 भारतीय नाविक साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सोमवार को हुए इस हमले के समय उनका जहाज यूक्रेन से इटली मक्का ले जा रहा था। दुख की बात यह है कि इस हमले में चालक दल के 2 सदस्य अपनी जान गंवा बैठे, जबकि कई दूसरे लोग घायल हुए। भारतीय नाविकों में से एक को मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ी, लेकिन अब वह बिल्कुल सुरक्षित है।
बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने दी मदद
बुखारेस्ट में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस मुश्किल घड़ी में जबरदस्त मदद की। दूतावास ने नाविकों के लिए सहायता, उनके रहने की जगह और परिवार से संपर्क कराने का पूरा इंतजाम किया। दूतावास के एक अधिकारी ने खुद उनसे मिलकर हालचाल जाना और उनके भारत लौटने की तैयारी में लगातार जुड़े रहे। यह पूरा मामला दिखाता है कि विदेशों में ऐसी किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने देश का समर्थन कितना अहम हो जाता है।