बलूचिस्तान की गोर्ग नदी में 3 अफगानियों के 3 दिन पुराने शव मिले

तुरबत की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये लोग नदी तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई। अधिकारियों को उम्मीद है कि घायल व्यक्ति से पूछताछ के बाद उन्हें मामले से जुड़ी और जानकारी मिल पाएगी।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार तनाव चल रहा है और बलूचिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगानियों को वापस भेजने की कार्रवाई तेज की जा रही है।

पिछले साल से अब तक बलूचिस्तान से हजारों अफगान नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है।

