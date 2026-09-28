आयकर विभाग ने शुरू की जांच

टैक्स चोरी के शक में घिरे बॉलीवुड सितारे, आयकर विभाग ने पहुंचकर शुरू की जांच

लेखन ज्योति सिंह 03:38 pm Sep 28, 202603:38 pm

क्या है खबर?

मुंबई में आयकर विभाग अधिकारियों ने बॉलीवुड से जुड़े कई ठिकानों पर अचानक पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इसके तहत शहर भर में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस, एक अभिनेत्री और अन्य लोगों से जुड़े परिसर भी शामिल हैं। यह अभियान विदेशों में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच के तहत किया गया है। आयकर विभाग को शक है कि विदेश में फिल्म निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के बहाने धन का गबन किया गया है।