पुर्तगाल में किराए ने तोड़ी कमर: हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन

पुर्तगाल ने यूरोपियन यूनियन में घरों की कीमतों और लोगों की आय के अनुपात में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। 2015 से 2025 के बीच यह अनुपात 61 प्रतिशत बढ़ गया है। 2025 की पहली तिमाही से 2026 की पहली तिमाही के बीच संपत्ति की कीमतें करीब 20 प्रतिशत बढ़ी हैं, वहीं 2020 से अब तक किराए में 68 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है। इस स्थिति के लिए विदेशी निवेशकों, डिजिटल नोमैड्स, बढ़ते पर्यटन और नए घरों के कम निर्माण को वजह बताया जा रहा है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि किराए पर सख्त कंट्रोल किया जाए और ज्यादा सरकारी घर बनाए जाएं, लेकिन अब तक सरकार के वादे कोई खास असर नहीं दिखा पाए हैं।