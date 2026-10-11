ऊर्जा संकट से जूझ रहे 30-40 देशों के लिए विश्व बैंक ने खोला 5.80 लाख करोड़ रुपये का खजाना

विश्व बैंक ने देशों को बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए 60 अरब डॉलर (5.80 लाख करोड़ रुपये) अलग रखे हैं। आपातकालीन नकद सहायता मांगने के बजाय कई देश अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स में ही कुछ बदलाव चाहते हैं। जैसे-जैसे पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता कम हो रही है, मध्य-आय वाले देशों में निजी निवेश भी बढ़ रहा है। बैंक ज्यादा कर्ज के लिए नए और खास तरीकों पर भी काम कर रहा है, जैसे कर्ज को विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बदलना। इसके अलावा, कर्ज से जुड़ी कई और नई योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।