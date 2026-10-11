पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू किया, इमरान की पार्टी की सरकार बर्खास्त

राष्ट्रपति जरदारी ने संविधान के अनुच्छेद 232(1) और 234(1) के तहत यह आदेश जारी किया है।

इसके लागू होते ही मुख्यमंत्री, प्रांतीय मंत्री, सलाहकार, विशेष सहायक और एडवोकेट जनरल को अपने पद तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है।

खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के अधिकार अब पाकिस्तान की संसद या उसके अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा चलाए जाएंगे।

प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान की रिहाई की मांग को लेकर 4 अक्टूबर से इस्लामाबाद की ओर मार्च निकाल रहे थे।