लॉकी फर्ग्यूसन ने वैभव सूर्यवंशी को बताया असाधारण बल्लेबाज, जमकर तारीफ की
क्या है खबर?
भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत को अपनी प्रतिभा से चौंकाया हुआ है। उनकी खेल की दीवानगी जगजाहिर है। इस बीच न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने भी उनके खेल की जमकर तारीफ की है। भारत को न्यूजीलैंड के दौरे पर सीरीज खेलनी है। इस अहम दौरे से पहले फर्ग्यूसन ने इस युवा खिलाड़ी को असाधारण प्रतिभा वाला बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
बयान
बेहद प्रतिभाशाली हैं सूर्यवंशी- फर्ग्यूसन
फर्ग्यूसन ने रविवार को कहा, "मैंने IPL में उनके साथ खेला है। वह सच में बहुत प्रतिभाशाली है। उनमें जबरदस्त हुनर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि उसने IPL के लगातार सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है।"
बता दें कि सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 7 पारियों में 252 रन और 2026 में 16 पारियों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे।
बयान
सूर्यवंशी की मेजबानी को लेकर उत्साहित हैं फर्ग्यूसन
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने अपने घरेलू मैदान पर भारत के शानदार बल्लेबाज का सामना करने को लेकर भी उत्साह जाहिर किया।
फर्ग्यूसन ने कहा, "सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड में मिलने वाली चुनौती का इंतजार है। जाहिर है मुझे लगता है कि वह पहली बार यहां आए हैं। मुझे पक्का नहीं पता कि उन्होंने यहां पहले कभी क्रिकेट खेला है या नहीं। ऐसे में यह सीरीज जबरदस्त होने वाली है।"
सूर्यवंशी
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टी-20 टीम में शामिल हैं सूर्यवंशी
टी-20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को और दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा।
तीसरा मैच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में और चौथा मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में होगा।
सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन में होगा।
भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन , तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
करियर
भारत से 8 टी-20 खेल चुके हैं सूर्यवंशी
सूर्यवंशी ने इसी साल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना डेब्यू किया।
महज 15 साल की उम्र में मैदान पर उतरते ही उन्होंने इतिहास रच दिया था।
वह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे।
अब तक उन्होंने 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.75 की औसत और 186.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 246 रन बनाए हैं।