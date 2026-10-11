लॉकी फर्ग्यूसन ने वैभव सूर्यवंशी को बताया असाधारण बल्लेबाज, जमकर तारीफ की 

फर्ग्यूसन ने रविवार को कहा, "मैंने IPL में उनके साथ खेला है। वह सच में बहुत प्रतिभाशाली है। उनमें जबरदस्त हुनर ​​है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि उसने IPL के लगातार सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है।"

बता दें कि सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 7 पारियों में 252 रन और 2026 में 16 पारियों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे।