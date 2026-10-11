नाना पाटेकर की मौत का सच सामने आया, हार्ट अटैक या कुछ और?

75 वर्षीय अभिनेता नाना की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने उनकी मौत को 'प्राकृतिक' बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) से पीड़ित थे।

दिल की मुख्य धमनी में खून का थक्का जमने से रक्त प्रवाह बाधित हुआ, जिससे उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया। गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC), बाम्बोलिम के डॉक्टरों की टीम ने ये रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन को सौंप दी है।

उधर गोवा पुलिस ने इस मामले में 'अप्राकृतिक मौत' का केस दर्ज किया था।