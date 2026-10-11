CJP ने सह संयोजक सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस पर गुरुद्वारा बंगला साहिब का अपमान करने का आरोप लगाया है

CJP का दिल्ली पुलिस पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में हथियार और जूते लेकर घुसने का आरोप

लेखन भारत शर्मा 04:15 pm Oct 11, 202604:15 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास ने आरोप लगाया है कि 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस जबरन जूते पहनकर और हाथों में हथियार लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब के भीतर दाखिल हुई थी। CJP ने इसे एक पवित्र धार्मिक स्थल का अपमान बताते हुए सिख समुदाय से सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।