जिबूती से यमन जा रही नाव समुद्र में पलटी, 109 की मौत

अफ्रीकी देश जिबूती में प्रवासियों की नाव डूबी, 15 बच्चों समेत 109 की मौत

लेखन आबिद खान 04:59 pm Oct 11, 202604:59 pm

क्या है खबर?

अफ्रीकी देश जिबूती के तट के पास एक भयावह हादसा हो गया है। यहां प्रवासियों से भरी एक नाव डूब गई, जिसमें 109 लोगों की मौत हो गई, जबकि 116 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 350 लोग सवार थे। वहीं, हादसे में 80 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने बताया कि नाव जिबूती से यमन जा रही थी। मृतकों में 15 बच्चे भी शामिल हैं।