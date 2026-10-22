अमेरिका जाने की सोच रहे हैं? भारतीयों के लिए वीजा इंटरव्यू का इंतजार अब 12 महीने

सिर्फ टूरिस्ट वीजा ही नहीं, छात्र और एक्सचेंज वीजा के आवेदकों को भी देरी का सामना करना पड़ रहा है।

छात्रों के लिए हैदराबाद में सबसे कम यानी एक महीने का इंतजार है, लेकिन मुंबई में इसमें चार महीने तक लग सकते हैं।

H और L जैसे वर्क वीजा भी अपनी अलग भीड़भाड़ का सामना कर रहे हैं। इनमें हैदराबाद में सबसे ज्यादा 6.5 महीने तक का इंतजार है।

अमेरिकी विदेश विभाग का सुझाव है कि लोग लगातार अपॉइंटमेंट ट्रैकर देखते रहें। कभी-कभी नई स्लॉट खुल जाती हैं, ऐसे में सतर्क रहने से आपको जल्दी तारीख मिल सकती है।