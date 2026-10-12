अमेरिका ने ब्रिटेन में AI मॉडल्स की टेस्टिंग को लेकर अपना रुख बदला

अमेरिका ने अपना पहले का फैसला बदल दिया है। अब वह OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को सुरक्षा जांच के लिए अपने AI मॉडल ब्रिटेन के साथ साझा करने की इजाजत देगा।

इस कदम से अमेरिका ने अपना पहले का एक अनुरोध वापस ले लिया है। यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने को लेकर गंभीर है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ताकतवर AI को सुरक्षित कैसे रखा जाए।