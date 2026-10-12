अमेरिका ने ब्रिटेन में AI मॉडल्स की टेस्टिंग को लेकर अपना रुख बदला
अमेरिका ने अपना पहले का फैसला बदल दिया है। अब वह OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को सुरक्षा जांच के लिए अपने AI मॉडल ब्रिटेन के साथ साझा करने की इजाजत देगा।
इस कदम से अमेरिका ने अपना पहले का एक अनुरोध वापस ले लिया है। यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने को लेकर गंभीर है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ताकतवर AI को सुरक्षित कैसे रखा जाए।
ब्रिटेन ने AI सुरक्षा संस्थान की स्थापना की
ब्रिटेन ने 2023 में दुनिया के पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद अपना AI सुरक्षा संस्थान बनाया था, जिसका मकसद एडवांस AI में खतरों को पहचानना है।
अमेरिका का यह नया कदम तकनीक सुरक्षा को लेकर देशों के बीच और ज्यादा तालमेल बढ़ा सकता है। इससे ट्रंप के नरम रवैये की ओर भी इशारा मिलता है, जिन्होंने हाल ही में एक AI टास्क फोर्स बनाई है, जो डेवलपर्स से उनके AI मॉडल में होने वाली सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जानकारी देने को कहती है।