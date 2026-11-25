आज अमेरिकी सेना आयोवा आर्मी एम्युनिशन प्लांट में लगभग 4.4 टन अस्थिर विस्फोटक को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने की तैयारी कर रही है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस भंडार में मौजूद 'लेड एज़ाइड' नाम का रसायन अब बहुत ज्यादा अस्थिर हो गया है।

इस दौरान, नासा (NASA) हवाई जहाजों और सैटेलाइटों से हवा की गुणवत्ता पर पैनी नजर रख रहा है। वहीं, FEMA प्लांट के दक्षिण-पश्चिम में पांच मील के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में मदद कर रहा है।

इसके अलावा, करीब 32 किलोमीटर के बड़े इलाके में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने खिड़की-दरवाजे बंद करके घरों के अंदर ही रहें।