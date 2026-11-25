वैभव सूर्यवंशी कमाल के फॉर्म में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी पर फिदा हुए सूर्यकुमार यादव, बोले- अब तुम मेरी प्रेरणा हो

लेखन आदर्श कुमार 10:34 am Nov 25, 202610:34 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने मंगलवार (24 नवंबर) को राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में UAE के खिलाफ इंडिया-A की ओर से खेलते हुए 53 गेंदों में 204 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव भी वैभव की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने तो युवा बल्लेबाज को अपनी प्रेरणा तक बता दिया। आइए जानते हैं कि उन्होंने वैभव को लेकर क्या कहा।