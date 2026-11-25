अनुपम खेर ने की 'ये प्रेम मोल लिया' की समीक्षा

'ये प्रेम मोल लिया' देखकर छलक पड़े अनुपम खेर के आंसू, तारीफ में कही ये बात

लेखन अंशिका शुक्ला 10:53 am Nov 25, 202610:53 am

क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज से पहले अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू साझा किया है। फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अनुपम ने इसे बेहतरीन और प्रगतिशील बताया। उन्होंने दर्शकों से इसे जरूर देखने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म देखते समय वह इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए।