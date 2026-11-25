पार्टी ने सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान, सहारनपुर सीट से आशु मलिक, शामली के कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा सीट से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी को उतारा है।

सूची में उमर अली, आशु मलिक, नाहिद हसन और महबूब अली मौजूदा विधायक हैं। नाहिद 2014 से और महबूब काफी लंबे समय से सीट पर काबिज हैं।

ललितपुर में ज्योति लोधी नया चेहरा हैं। यहां 2022 के चुनाव में भाजपा के रामरतन कुशवाहा जीते थे।