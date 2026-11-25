कहा जा रहा है कि फिल्म में 8 गाने शामिल होंगे, जिससे संगीत इसकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा।

सारा के लिए यह परियोजना YRF बैनर में उनके लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है, जिससे उनके फैंस उन्हें एक नए किरदार को निभाते हुए बड़े पर्दे पर देख पाएंगे।

फिलहाल, निर्माताओं की ओर से परियोजना पर पुष्टि और सारा का इसमें हिस्सा बनने का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।