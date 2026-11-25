सूर्यवंशी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों को मिलाकर पेशेवर क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा हैं।

उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के चैड बोस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2024 में लिस्ट-A क्रिकेट में 103 गेंदों में दोहरा शतक (205) जड़ा था।

इस सूची में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक, भारत के एन जगदीशन और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड संयुक्त तीसरे पायदान पर हैं। इन सभी ने 114-114 गेंदों में यह कमाल किया था।