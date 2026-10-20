यूरोप के आसमान में अमेरिकी सेना कैमरे और रडार वाले गुब्बारे तैनात करेगी, निगरानी होगी मजबूत

अमेरिकी सेना एक बार में 200 से 300 गुब्बारे तैनात करने की योजना बना रही है, जिसमें किसी बड़ी लड़ाई के दौरान सैकड़ों या शायद हज़ारों बैलून दुश्मन के इलाके की तरफ भेजे जा सकते हैं।

जासूसी के अलावा, ये गुब्बारे तब इमरजेंसी कम्युनिकेशन लिंक का काम भी करेंगे, जब सैटेलाइट किसी वजह से काम करना बंद कर दें। इससे पता चलता है कि आधुनिक रक्षा में स्ट्रैटोस्फियर कितना अहम हो गया है।

इसी बीच, भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए खुद के एयरशिप बना रहा है। यह इस बात का सबूत है कि स्ट्रैटोस्फेरिक तकनीक अब पूरी दुनिया में रक्षा के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है।