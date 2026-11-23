पैनल ने अमेरिकी कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह चीन द्वारा चुने गए किसी भी दलाई लामा को स्वीकार न करे, और यह भी चाहता है कि अमेरिका के शीर्ष अधिकारी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

पैनल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने और गादेन फोडरंग ट्रस्ट को ही अगले दलाई लामा के चुनाव में एकमात्र असली अधिकार रखने वाले समूह के रूप में मान्यता देने की भी सिफारिश की है।