संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका-क्यूबा की तीखी झड़प, मानवाधिकार पर तकरार

यह टकराव 27-28 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में होने वाली एक अहम वोटिंग से ठीक पहले हुआ है। इस वोटिंग में क्यूबा पर लगे दशकों पुराने अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों को खत्म करने पर विचार किया जाएगा।

अमेरिका ने इस दौरान क्यूबा पर आरोप लगाया कि उसने बैठक में आए लोगों को परेशान किया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की आड़ लेकर खुद का बचाव कर रहा है।

इसके जवाब में क्यूबा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध आम क्यूबाई लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना रहे हैं, खासकर तब, जब अमेरिका की तेल नाकाबंदी के चलते ज़रूरी चीजों की कमी और महंगाई ने लोगों को बेहाल कर रखा है।