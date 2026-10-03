अमेरिका जाना होगा और महंगा? इन 50 देशों को देना होगा 19.26 लाख रुपये तक का बॉन्ड, भारत को मिली छूट
अमेरिका ने हाल ही में 50 देशों के यात्रियों के लिए एक नई वीजा बांड नीति शुरू की है। अगर आप B-1/B-2 (बिजनेस या टूरिस्ट) वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 10,000 से 20,000 डॉलर (9.50 लाख से 19.26 लाख रुपये) का एक वापसी योग्य बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इसका मकसद उन लोगों को रोकना है जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में ज्यादा देर तक रुक जाते हैं। भारतीय आवेदकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बदलाव का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कैसे करना होगा वीजा बॉन्ड का भुगतान?
बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। इस नए नियम का पालन करने के लिए आवेदकों को एक आनलाइन फार्म भरना होगा और P.JOV के जरिये बॉन्ड का भुगतान करना होगा। यह बॉन्ड आप खुद या कोई और भी जमा कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको वीजा मिल ही जाएगा। इसके अलावा यात्रा सिर्फ व्यावसायिक हवाई अड्डे से ही करने की अनुमति होगी।