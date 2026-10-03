अमेरिका जाना होगा और महंगा? इन 50 देशों को देना होगा 19.26 लाख रुपये तक का बॉन्ड, भारत को मिली छूट

अमेरिका ने हाल ही में 50 देशों के यात्रियों के लिए एक नई वीजा बांड नीति शुरू की है। अगर आप B-1/B-2 (बिजनेस या टूरिस्ट) वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 10,000 से 20,000 डॉलर (9.50 लाख से 19.26 लाख रुपये) का एक वापसी योग्य बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इसका मकसद उन लोगों को रोकना है जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में ज्यादा देर तक रुक जाते हैं। भारतीय आवेदकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बदलाव का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।