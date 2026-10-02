एशियाई खेल 2026 में पहलवान सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीता है

एशियाई खेल 2026: पहलवान सुजीत कलकल ने रचा इतिहास, पिछड़ने के बाद जीता स्वर्ण पदक

लेखन भारत शर्मा 04:06 pm Oct 02, 202604:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय कुश्ती के उभरते सितारे और एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल ने एशियाई खेल 2026 में इतिहास रच दिया है। पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में सुजीत ने अब तक का सबसे चमत्कारिक पलटवार करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। मुकाबले के हाफ-टाइम तक बुरी तरह पिछड़ने वाले सुजीत ने दमदार वापसी करते हुए खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। आइए जानते हैं सुजीत ने किस तरह यह मुकाबला जीता।