अमेरिका ने इबोला के खतरे को देखते हुए केन्या जाने वालों के लिए अलर्ट जारी किया, यात्रा पर विचार को कहा

यह दिशानिर्देश ऐसे समय पर जारी किए गए हैं, जब कांगो में फैला इबोला संक्रमण केन्या में भी तेजी से फैलने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा, केन्या के कई अस्पतालों में दवाइयों और उपकरणों की भारी कमी है। ऐसे में, अगर किसी को इलाज की जरूरत पड़ती है, तो उचित देखभाल मिलना मुश्किल हो सकता है।

बता दें कि केन्या में संक्रमण को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कांगो में फैला इबोला का बड़ा प्रकोप पूरे इलाके में फैल गया है ।

कांगो ने रविवार को कन्फर्म किया कि इसका आउटब्रेक आठवें प्रोविंस, नॉर्थ उबांगी तक फैल गया है, जिससे बड़े रीजनल ट्रांसमिशन को लेकर चिंता बढ़ गई है।

