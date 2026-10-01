अमेरिका ने गुप्त परमाणु विस्फोटों का पता लगाने के लिए नेवादा में किया बड़ा प्रयोग

यह प्रयोग पहचान करने वाले एल्गोरिदम को और भी स्मार्ट बनाने पर केंद्रित था। खासकर, 'डिकपल्ड' विस्फोटों का पता लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

'डिकपल्ड' विस्फोट एक ऐसी चालाक तकनीक है जिससे परमाणु धमाकों को भूकंप सेंसर से छुपाया जा सकता है और चीन पर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने का संदेह है।

इस प्रयोग से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल वैज्ञानिक मॉडलों को परखने और उन एल्गोरिदम को बेहतर बनाने में किया जाएगा, जो अमेरिका के लिए परमाणु विस्फोटों का पता लगाने के प्रयासों में बेहद जरूरी हैं।

बढ़ती वैश्विक तनाव के बीच परमाणु खतरों से एक कदम आगे रहने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है।