शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 48 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 48 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (30 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 48 अंक की गिरावट के साथ 72,480.29 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 95 अंक फिसलकर 22,620.45 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 1 अंक की गिरावट के साथ 17,028.70 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सोलर इंडस्ट्रीज, ICICI लोम्बार्ड और अडाणी पावर ने क्रमशः 5.63 फीसदी, 4.95 फीसदी और 3.92 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। प्रेस्टीज एस्टेट और उज्जवन स्मॉल के शेयरों में भी क्रमशः 3.72 फीसदी और 3.43 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ, मैक्स हेल्थकेयर, वोडाफोन-आइडिया और ग्लेनमार्क क्रमशः 6.53 फीसदी, 6.33 फीसदी, 6.10 फीसदी, 4.50 फीसदी और 4.37 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.22 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।